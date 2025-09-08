DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,87 +3,2%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 95.675 +0,4%Euro 1,1695 -0,1%Öl 66,99 +0,7%Gold 3.645 +0,5%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

101,95 EUR -0,65 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 51,76 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

08:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,95 EUR -0,65 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Umstrukturierung der VW-Kernmarken schreite sichtbar voran. Die Produktwiederbelebung von Audi beginnt nun über alle Modelle, Regionen und erweiterten Antriebsstränge hinweg. Porsche sollte laut Konzernchef Oliver Blume Mitte 2026 mit dem Modell 911 und einem diversifizierteren Antriebsstrang wieder an Schwung gewinnen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,15 €		 Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
101,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,61%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:16 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

