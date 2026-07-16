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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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71,82 EUR -0,60 EUR -0,83 %
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 35,77 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
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JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

09:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,82 EUR -0,60 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
71,80 €		 Abst. Kursziel*:
53,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,16%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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