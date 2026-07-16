Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 35,77 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Solide sei aber der Free Cashflow, der die Prognosen hingegen übertroffen habe./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
71,80 €
|Abst. Kursziel*:
53,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,16%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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