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ISIN DE000A1ML7J1

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Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:01 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
23,10 EUR -0,03 EUR -0,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Neubewertung der Inflations- und Zinsrisiken im Zuge des Nahost-Kriegs habe die Aktien enorm belastet, schrieb Neil Green am Montagabend. Er nahm in seiner Analyse nun vor allem die künftigen Kosten für den Schuldendienst sowie die Aussichten für die Bewertung der Immobilien ins Visier. Im Basisszenario sieht er für beide Aspekte nur geringe Risiken. Vonovia-Aktien böten enormen Wert. Für einen Kursanstieg bräuchte es aber wohl moderatere Inflations- und Zinsaussichten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,17 €		 Abst. Kursziel*:
48,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,35%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

08:01 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
30.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
30.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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