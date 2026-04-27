JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Neubewertung der Inflations- und Zinsrisiken im Zuge des Nahost-Kriegs habe die Aktien enorm belastet, schrieb Neil Green am Montagabend. Er nahm in seiner Analyse nun vor allem die künftigen Kosten für den Schuldendienst sowie die Aussichten für die Bewertung der Immobilien ins Visier. Im Basisszenario sieht er für beide Aspekte nur geringe Risiken. Vonovia-Aktien böten enormen Wert. Für einen Kursanstieg bräuchte es aber wohl moderatere Inflations- und Zinsaussichten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE