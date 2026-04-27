Vonovia Aktie
Marktkap. 19,48 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Neubewertung der Inflations- und Zinsrisiken im Zuge des Nahost-Kriegs habe die Aktien enorm belastet, schrieb Neil Green am Montagabend. Er nahm in seiner Analyse nun vor allem die künftigen Kosten für den Schuldendienst sowie die Aussichten für die Bewertung der Immobilien ins Visier. Im Basisszenario sieht er für beide Aspekte nur geringe Risiken. Vonovia-Aktien böten enormen Wert. Für einen Kursanstieg bräuchte es aber wohl moderatere Inflations- und Zinsaussichten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,17 €
|Abst. Kursziel*:
48,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,35%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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