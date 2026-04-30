JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

13:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und rechne im ersten Halbjahr mit einer positiven Entwicklung, schrieb Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sollte der Gegenwind des Geschäftsumfelds abnehmen. Green rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE