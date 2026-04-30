Vonovia Aktie
Marktkap. 18,91 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und rechne im ersten Halbjahr mit einer positiven Entwicklung, schrieb Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sollte der Gegenwind des Geschäftsumfelds abnehmen. Green rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,71 €
|Abst. Kursziel*:
51,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,78%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|13:26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG