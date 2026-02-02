WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Wacker gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
69,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
69,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.