WACKER CHEMIE Aktie

69,35 EUR +0,05 EUR +0,07 %
STU
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

JP Morgan Chase & Co.

WACKER CHEMIE Underweight

08:26 Uhr
WACKER CHEMIE Underweight
WACKER CHEMIE AG
69,35 EUR 0,05 EUR 0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Wacker gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Underweight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
69,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
69,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.01.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
Siltronic-Aktie: 2025-Ziele erfüllt - Ausblick für 2026 noch ausstehend
XETRA-Handel: MDAX mit Gewinnen
Wacker Chemie: Potenzial durch Konjunktur und Sparplan
WACKER CHEMIE-Aktie: Experten empfehlen WACKER CHEMIE im Januar mehrheitlich zum Verkauf
WACKER CHEMIE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
AKTIE IM FOKUS 2: Wacker Chemie auf Achterbahnfahrt - zuletzt schwächer
Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
