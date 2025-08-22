Walmart Aktie
Marktkap. 704,8 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen und trotz angehobener Jahresumsatzprognose von 130 auf 127 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar seien die Umsätze des Einzelhändlers im zweiten Quartal stark gewesen und in allen Segmenten gesteigert worden, doch die kurzfristige Margendynamik sei durchwachsen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den Gewinnrückgang je Aktie aufgrund von Gegenwind wegen Versicherungsansprüchen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 127,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 97,96
|Abst. Kursziel*:
29,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 97,90
|Abst. Kursziel aktuell:
29,72%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 113,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|08:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.