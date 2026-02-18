Walmart Aktie
Marktkap. 870,08 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Einzelhändlers und hier vor allem das operative Ergebnis seien wohl etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für 2026 habe unter der Konsenserwartung gelegen, entspreche aber seinem erwarteten Wachstum des operativen Ergebnisses von 6 bis 8 Prozent. Die Spanne für das Ergebnis je Aktie habe indes unter seiner Schätzung gelegen. Der Grund seien vor allem Sondereffekte./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 137,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 126,62
|Abst. Kursziel*:
8,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 129,18
|Abst. Kursziel aktuell:
6,05%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 124,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
