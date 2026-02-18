DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.037 -1,1%MSCI World 4.525 -0,4%Top 10 Crypto 8,5510 -2,7%Nas 22.719 -0,2%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1751 -0,3%Öl 71,52 +1,7%Gold 5.003 +0,5%
Walmart Aktie

Walmart Aktien-Sparplan
109,74 EUR +2,32 EUR +2,16 %
STU
129,18 USD +2,57 USD +2,03 %
BTT
Marktkap. 870,08 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
JP Morgan Chase & Co.

Walmart Overweight

15:21 Uhr
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Einzelhändlers und hier vor allem das operative Ergebnis seien wohl etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für 2026 habe unter der Konsenserwartung gelegen, entspreche aber seinem erwarteten Wachstum des operativen Ergebnisses von 6 bis 8 Prozent. Die Spanne für das Ergebnis je Aktie habe indes unter seiner Schätzung gelegen. Der Grund seien vor allem Sondereffekte./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 137,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 126,62		 Abst. Kursziel*:
8,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 129,18		 Abst. Kursziel aktuell:
6,05%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 124,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

