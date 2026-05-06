Walt Disney Aktie

91,92 EUR +0,02 EUR +0,02 %
108,02 USD +7,54 USD +7,50 %
Marktkap. 151,52 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,88%
WKN 855686

ISIN US2546871060

Symbol DIS

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Disney nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 US-Dollar belassen. Der Unterhaltungskonzern habe gut abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Damit hätten sich die Aussichten für ein ursprünglich erwartetes weiteres schwieriges Geschäftsjahr aufgehellt./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walt Disney Outperform

Unternehmen:
Walt Disney		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 129,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 108,06		 Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 108,02		 Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 133,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walt Disney

13:16 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Walt Disney

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.05.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.05.26
finanzen.net Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus
finanzen.net Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Mittwochabend stark gefragt
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones
dpa-afx ROUNDUP: Walt Disney wächst dank Streaming und Filmen - Aktie zieht kräftig an
finanzen.net Walt Disney Aktie News: Walt Disney bricht am Nachmittag nach oben aus
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Gewinnen
Korea Times Disney to take its Magic Kingdom roadshow to Singapore
Benzinga Disney CFO Hugh Johnston Says Relationship With NFL Remains &#39;Broad And Deep&#39; Even As ESPN Yet To Engage In NFL Renewal Talks
MotleyFool Why Walt Disney Stock Jumped 8.6% Today
MotleyFool Disney (DIS) Q2 2026 Earnings Transcript
FOX Business Disney CEO unveils entertainment giant's new 3-pillar growth plan
New York Times Disney Posts Strong Earnings Despite Slowdown in Park Visitors
Zacks Disney Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
