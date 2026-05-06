NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Disney nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 US-Dollar belassen. Der Unterhaltungskonzern habe gut abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Damit hätten sich die Aussichten für ein ursprünglich erwartetes weiteres schwieriges Geschäftsjahr aufgehellt./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Walt Disney
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 129,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 108,06
|Abst. Kursziel*:
19,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 108,02
|Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 133,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walt Disney
|13:16
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
