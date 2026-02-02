Yara International ASA Aktie
Marktkap. 9,87 Mrd. EURKGV 548,01 Div. Rendite 1,66%
WKN A0BL7F
ISIN NO0010208051
Symbol YRAIF
Yara International ASA Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Yara gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight
|Unternehmen:
Yara International ASA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
448,70 NKr
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
448,70 NKr
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
380,00 NKr
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Yara International ASA
|08:31
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.24
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|13.12.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|25.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|11.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|24.07.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|08:31
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.24
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.24
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|22.11.24
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|29.10.24
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG