DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,1%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1824 +0,3%Öl 66,00 -0,5%Gold 4.916 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen
Daldrup und Söhne: Vor dem nächsten großen Sprung Daldrup und Söhne: Vor dem nächsten großen Sprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Yara International ASA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
38,45 EUR -0,12 EUR -0,31 %
STU
448,70 NOK -0,50 NOK -0,11 %
STF
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,87 Mrd. EUR

KGV 548,01 Div. Rendite 1,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0BL7F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NO0010208051

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol YRAIF

JP Morgan Chase & Co.

Yara International ASA Underweight

08:31 Uhr
Yara International ASA Underweight
Aktie in diesem Artikel
Yara International ASA
38,45 EUR -0,12 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Yara auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Yara gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Yara International ASA Underweight

Unternehmen:
Yara International ASA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
448,70 NKr		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
448,70 NKr		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
380,00 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Yara International ASA

08:31 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.25 Yara International ASA Neutral UBS AG
28.07.25 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.25 Yara International ASA Underperform Jefferies & Company Inc.
18.03.25 Yara International ASA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Yara International ASA

finanzen.net Erste Schätzungen: Yara International ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox Yara International: Kaufempfehlung durch Jefferies könnte einen Trendschub auslösen!
finanzen.net Yara International ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
finanzen.net Ausblick: Yara International ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Yara International ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones BASF und Yara beerdigen US-Projekt für CO2-armes Ammoniak - Aktien steigen
finanzen.net Yara International ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Yara International ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PR Newswire Air Products to Host Investor Teleconference on December 8, 2025 at 9:00 a.m. USET
PR Newswire Air Products and Yara in Advanced Negotiations to Partner on Low-emission Ammonia Projects
PR Newswire Air Products and Yara in Advanced Negotiations to Partner on Low-emission Ammonia Projects
PR Newswire Air Products and Yara in Advanced Negotiations to Partner on Low-emission Ammonia Projects
Zacks Are Investors Undervaluing Yara International ASA (YARIY) Right Now?
Zacks Is Yara International ASA (YARIY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Should Value Investors Buy Yara International ASA (YARIY) Stock?
Zacks Bears are Losing Control Over Yara International ASA (YARIY), Here's Why It's a 'Buy' Now
RSS Feed
Yara International ASA zu myNews hinzufügen