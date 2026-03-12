DAX 23.411 -0,8%ESt50 5.711 -0,7%MSCI World 4.351 -0,3%Top 10 Crypto 9,5155 +3,9%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 62.678 +2,4%Euro 1,1454 -0,6%Öl 101,1 -0,7%Gold 5.094 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ölpreis-Explosion auf 160 USD? Warum diese 3 deutschen Aktien jetzt die großen Gewinner der Krise sind! Ölpreis-Explosion auf 160 USD? Warum diese 3 deutschen Aktien jetzt die großen Gewinner der Krise sind!
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
23,32 EUR +1,00 EUR +4,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,71 Mrd. EUR

KGV 31,47
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zalando Buy

10:51 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
23,32 EUR 1,00 EUR 4,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zalando mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler profitiere bereits vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und habe beruhigende Jahreszahlen sowie ein überraschend gutes bereinigtes operatives Ergebnis (EBit) für das Schlussquartal berichtet, schrieb Anne Critchlow in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick. Angesichts der angehobenen bereinigten Ebit-Prognose für 2026 habe sie ihre entsprechende Schätzung ebenfalls nach oben revidiert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,33 €		 Abst. Kursziel*:
127,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
127,27%
Analyst Name:
Anne Critchlow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:01 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
12.03.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net Zalando-Aktie hebt ab: Kräftiges Wachstum und Aktienrückkauf
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich nachmittags schwächer
RTE.ie Zalando eyes higher 2026 profit as AI drives productivty
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong 2025 results, expects further acceleration in 2026 through scaling AI innovations and announces a share buy-back of up to 300 million euros
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back Programme
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen