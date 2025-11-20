Bis 2027/28

Siemens Energy will in den nächsten Jahren Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben.

Werte in diesem Artikel

Wie der Konzern mitteilte, plant er Rückkäufe eigener Papiere für bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28.

Wer­bung Wer­bung

Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 5,14 Prozent höher bei 114,55 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 05:59 ET (10:59 GMT)

DOW JONES