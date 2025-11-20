Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant
Siemens Energy will in den nächsten Jahren Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, plant er Rückkäufe eigener Papiere für bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28.
Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 5,14 Prozent höher bei 114,55 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2025 05:59 ET (10:59 GMT)
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen