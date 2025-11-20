DAX23.385 +1,0%Est505.588 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,06 +0,6%Gold4.059 -0,5%
Bis 2027/28

Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant

20.11.25 12:10 Uhr
Siemens Energy-Aktie legt kräftig zu: Milliardenrückkauf angekündigt | finanzen.net

Siemens Energy will in den nächsten Jahren Milliarden für Aktienrückkäufe ausgeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
114,50 EUR 4,30 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, plant er Rückkäufe eigener Papiere für bis zu 6 Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28.

Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 5,14 Prozent höher bei 114,55 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 05:59 ET (10:59 GMT)

DOW JONES

Bildquellen: Siemens Energy AG

