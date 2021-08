Asiens Börsen in Grün -- Chipmangel bremst deutschen Markt für Neuwagen -- Europas Banken sind krisentauglich - Kritik an Stresstests -- Allianz: Auswirkung auf künftige Bilanzergebnisse möglich

Der deutsche Leitindex legte vor dem Wochenende den Rückwärtsgang ein. Experten verwiesen vor allem auf die Amazon-Zahlen als Stimmungskiller . Wie dpa berichtet, dürften es die meisten der großen Technologie-Unternehmen, die in den vergangenen Quartalen stark gewachsen seien, laut Craig Erlam vom Broker Oanda in nächster Zeit schwerer haben.

Der DAX verbuchte zur Eröffnung deutliche Verluste, die er im Verlauf etwas eingrenzen konnte. Zum Sitzungsende notierte er 0,61 Prozent im Minus bei 15.544,39 Punkten. Der TecDAX ging ebenfalls schwächer in den Handel. Im Laufe des Tages konnte er sich dann aber seinem Vortagesschlusskurs nähern und ging marginale 0,04 Prozent stärker bei 3.681,37 Zählern in den Feierabend.

Zum Wochenausklang standen neben zahlreichen Bilanzvorlagen auch ein paar Konjunkturdaten im Fokus. So wurden in der Eurozone Daten zur Wirtschaftsentwicklung mehrerer Länder veröffentlicht. Das deutsche BIP ist dabei im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erwartet.

Die US-Börsen haben sich mit Verlusten aus dem Freitagshandel verabschiedet.

Der Dow Jones kam während des kompletten Handelsverlaufs nicht aus der Verlustone, auch wenn sich das Minus in Grenzen hielt. Mit einem Abschlag von 0,42 Prozent auf 34.936,13 Punkte ging das Börsenbarometer schlussendlich aus dem Handel. Der NASDAQ Composite gab daneben ebenfalls nach und schloss 0,71 Prozent schwächer bei 14.672,68 Zählern.

Die zuletzt wieder steigenden Corona-Fallzahlen als auch Konjunkturdaten bereiteten den Anlegern Sorgen, dass die Erholung der Wirtschaft ins Stocken gerät. So war das US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal zwar deutlich gestiegen, jedoch nicht so stark wie von Ökonomen erwartet. Dagegen hoben die Daten zu den Konsumausgaben und Arbeitskosten die Stimmung etwas. So entwickelte sich der US-Verbrauch im Juni wieder robust und die Arbeitskosten im zweiten Quartal legten nicht so stark zu wie erwartet. Während der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Juli deutlich gestiegen ist, fiel der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA von 88,6 Ende Juni auf 81,2.

Derweil ist die Bilanzsaison in vollem Gange. Am Vorabend legten Amazon und Pinterest ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Am Freitag folgten zahlreiche weitere Unternehmen.

