DAX vorbörslich knapp im Plus -- Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung -- Henkel zahlt für 2023 stabile Dividende -- NVIDIA, Tesla, Lufthansa, BVB im Fokus

An den europäischen Börsen sind im vorbörslichen Montagshandel Pluszeichen zu sehen.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Handelsstart am Montag etwas fester.

"An den Aktienmärken sieht das nach einem ganz normalen Konsolidierungstag aus", so ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires. Er betonte, dass trotz möglicher Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur in den USA, die Märkte bereits auf einen bevorstehenden Aufschwung sowie auf mögliche Leitzinssenkungen setzten. Mit dem bevorstehenden großen Verfall an den Terminbörsen am 15. März sei zu erwarten, dass die Aktien ihre Kursgewinne zumindest verteidigen können, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war.

