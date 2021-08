DAX fester erwartet -- Asien uneinheitlich -- Konzernumbau reißt Commerzbank in die roten Zahlen -- Siemens Energy schafft operativ kleinen Gewinn -- Rheinmetall, HUGO BOSS, Lyft im Fokus

Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein freundlicher Start ab.

Die US-Börsen wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones eröffnete 0,07 Prozent fester bei 34.864,10 Punkten, berappelte sich nach einem Ausflug in die Verlustzone im Handelsverlauf. Am Ende stand ein Plus von 0,80 Prozent auf 35.117,32 Punkte. Der NASDAQ Composite konnte zum Start derweil Gewinne von 0,22 Prozent auf 14.713,99 Zähler ausweisen und baute seine Aufschläge im Handelsverlauf leicht aus. Mit einem Plus von 0,55 Prozent verabschiedeten sich die Techwerte bei 14.761,29 Zählern in den Feierabend.

Die Furcht vor der vorherrschenden Delta-Variante des Coronavirus zügelte den Optimismus der Marktteilnehmer etwas. So führten verschiedene US-Staaten die Maskenpflicht wieder ein, nachdem es zuvor zu Lockerungen der Pandemiesituation kam. Dennoch verlief die Bilanzsaison bisher sehr gut. In Kombination mit der lockeren Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken sowie starken Konjunkturdaten sei von einem fortgesetzten Wachstum auszugehen, was auch die Anleger freundlich stimme, so Dow Jones Newswires.

"Es ist eine ziemlich starke Gewinnsaison, und das rechtfertigt unsere mittelfristig positive Einschätzung zu Aktien. In der Regel übertreffen die Gewinne immer die durchschnittlichen Analystenschätzungen, aber das zweite Quartal in Folge liegen die Gewinnausweise über den höchsten Schätzungen, was ziemlich beispiellos ist", so Fondsverwalter Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management gegenüber der Agentur.

