Unterstützung kommt dabei in Form von positiven Vorgaben aus Übersee. Übergeordnet bleiben die Anleger jedoch hin und her gerissen zwischen Corona-Sorgen und der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung.

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag mit Zuwächsen eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EuroSTOXX 50 0,8 Prozent im Plus bei 3.313 Punkten.

Europas Märkte werden am Donnerstag voraussichtlich mit Gewinnen starten.

Der Wall Street-Handel tendiert zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der US-Leitindex Dow Jones startete mit einem leichten Zuwachs von 0,23 Prozent bei 25.950,06 Einheiten in den Tag. Nachdem der US-amerikanische Leitindex zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war, konnte er die Verluste im späten Handel wieder aufholen. Zur Schlussglocke tendierte das Börsenbarometer 0,69 Prozent höher bei 26.067,76 Zählern. Der NASDAQ Composite behauptete sich dagegen den Tag über im Plus und ging mit einem Gewinn von 1,44 Prozent bei 10.492,50 Einheiten in den Feierabend.

Die US-Märkte bewegten sich am Mittwoch in einem Spannungsfeld zwischen immer weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und positiven Aussagen von Fed-Mitgliedern. So machte der Chef der St. Louis-Fed, James Bullard, klar, dass die US-Wirtschaft bereits wieder auf einem guten Weg sei. Außerdem sieht der Notenbanker die Arbeitslosenrate zum Ende des laufenden Jahres bereits wieder im einstelligen Bereich.

Die USA hat einen neuen Höchststand von mit dem Coronavirus neu Infizierten erreicht. Binnen 24 Stunden haben sie circa 60.000 Menschen angesteckt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken