Am Freitag kommt es beim deutschen Leitindex zu Kursgewinnen.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 12.375,18 Punkten und hält sich weiter in der Gewinnzone.Der TecDAX ging um 0,33 Prozent höher bei 3.022,30 Stellen in den Handel, ist inzwischen aber aufgrund der erneut heftigen Kursverluste bei Wirecard deutlich ins Minus gerutscht.

Am Freitag steht der so genannte "Hexensabbat" an, also der große Verfall an den internationalen Terminbörsen. Im Vorfeld dieses Termins muss mit deutlichen Schwankgungen am Markt gerechnet werden. Die größten ausstehenden Positionen bewegen sich laut Experten um die 12.000 Punkte. Daher sollten Anleger diese Marke im Verlauf im Auge behalten.

Daneben bleibt auch der Zahlungsdienstleister Wirecard im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wirecard musste am Donnerstag seinen Jahresabschluss erneut verschieben. Die Aktie war daraufhin eingebrochen und gibt auch am Freitag weiter kräftig nach. CEO Markus Braun hat in der Nacht in einer Videobotschaft deutlich gemacht, dass er den Konzern als eigentliches Opfer eines Betrugs sieht.

