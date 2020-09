Nach dem Kursrutsch zum Wochenstart aus Angst vor einer zweiten Corona-Welle kommt es am Dienstag am deutschen Markt zu einer Stabilisierung. Experten verweisen allerdings auf weiterhin bestehende Risikofaktoren wie den US-chinesischen Handelsstreit.

Nachdem sich der Rücksetzer an den US-Börsen im Montagshandel in Grenzen hielt, können sich auch die europäischen Börsen am Dienstag etwas von ihrem Kursrutsch zum Wochenstart erholen. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle bleibt jedoch bestehen und könnte jederzeit erneut auf die Kaufbereitschaft drücken.

An den europäischen Aktienmärkten verläuft der Start in den Dienstagshandel freundlich.

Am Montag ging es auch an der Wall Street steil bergab.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf noch aus und schloss letztlich 1,84 Prozent tiefer bei 27.147,24 Zählern. Für den NASDAQ Composite ging es zur Schlussglocke um 0,13 Prozent ins Minus auf 10.778,80 Zähler, nachdem er bereits zum Sitzungsstart nachgegeben hatte.

Am Montag dominierte die Angst vor einer neuen Corona-Welle das Geschehen an den Aktienmärkten und sorgte auch an den US-Börsen für rote Vorzeichen. "Die Erwartungen an die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft sind zu hoch", gab die Nachrichtenagentur dpa einen Anlagestrategen wieder. Zudem stiegen die Risiken durch die Anfang November bevorstehende US-Präsidentschaftswahl.

Auf Unternehmensseite stand unter anderem Nikola im Fokus der Anleger. Trevor Milton, Chef und Gründer des Elektro- und Brennstoffzellenauto-Entwicklers, gab in der Nacht seinen Rücktritt bekannt.

