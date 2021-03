Der deutsche Aktienmarkt zeigt vorbörslich eine trübe Stimmung an.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart mit roten Vorzeichen bei zeitweise rund 14.565 Punkten. Daneben dürfte auch der TecDAX mit schwacher Tendenz eröffnen.

Die Sorgen rund um die Pandemie führten dazu, dass Anleger das Risiko scheuen - dafür sorgten vor allem die anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. "Mit neuen Restriktionen hierzulande wächst die Sorge, dass nach dem Lockdown vor dem Lockdown bedeuten könnte," zitierte dpa Marktbeobachter Timo Emden. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nach massiver Kritik und Verwirrung um die geplante Corona-Osterruhe diese Regelung wieder gekippt hat, konnte die Stimmung auch nicht merklich verbessern.

Sorgen rund um das weitere Geschehen in der Coronapandemie hält Anleger in Schach, für große Belastungen am Aktienmarkt reiche das aktuell aber nicht. Der Dax steht im Moment wie ein Fels in der Brandung", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

