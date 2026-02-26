1&1 Aktie
Marktkap. 3,99 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard ging am Freitagvormittag auf spanische Medienberichte über angebliche Fusionsverhandlungen zwischen Telefonica und 1&1 ein. Den kolportierten Wert von 4,5 bis 5 Milliarden Euro für die Deutschen hält er für recht niedrig angesichts des Synergiepotenzials./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
23,60 €
|Abst. Kursziel*:
-19,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
24,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,39%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|13:56
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|1&1 Buy
|UBS AG
