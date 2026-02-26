Barclays Capital

1&1 Equal Weight

13:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard ging am Freitagvormittag auf spanische Medienberichte über angebliche Fusionsverhandlungen zwischen Telefonica und 1&1 ein. Den kolportierten Wert von 4,5 bis 5 Milliarden Euro für die Deutschen hält er für recht niedrig angesichts des Synergiepotenzials./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT

