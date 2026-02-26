DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5490 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Barclays Capital

1&1 Equal Weight

13:56 Uhr
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard ging am Freitagvormittag auf spanische Medienberichte über angebliche Fusionsverhandlungen zwischen Telefonica und 1&1 ein. Den kolportierten Wert von 4,5 bis 5 Milliarden Euro für die Deutschen hält er für recht niedrig angesichts des Synergiepotenzials./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

