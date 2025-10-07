DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.630 +0,3%MSCI World 4.329 -0,1%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1621 -0,3%Öl 65,99 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
JP Morgan Chase & Co.

10:06 Uhr

10:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:06 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
30.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
30.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
29.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Dow Jones Milliardendeal ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
dpa-afx ABB verkauft Robotik-Geschäft an Softbank Group
EQS Group ABB verkauft Robotics-Division an SoftBank Group
finanzen.net Schwacher Handel: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
EQS Group Q2 2025 results
Zacks ABB Stock Trades Near 52-Week High: Should You Buy Now or Wait?
EQS Group ABB among TIME&#8217;s World&#8217;s Most Sustainable Companies
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging ABB (ABBNY) This Year?
Zacks ABB and American Eagle Outfitters have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
