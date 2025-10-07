ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 115,49 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,16%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,46 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
