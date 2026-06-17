ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 163,82 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Sektorkonferenz mit einem Kursziel von 70 Franken auf "Neutral" belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. ABB sei mit dem Konzernportfolio auf seinen Märkten gut positioniert./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
86,64 CHF
|Abst. Kursziel*:
-19,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital