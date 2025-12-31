Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 44,04 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schlussquartal 2025 und das laufende Jahr sei er positiv gestimmt. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv und die Erwartungen am Markt könne das Unternehmen erfüllen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.425,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.461,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,59%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.972,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.