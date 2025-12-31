Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schlussquartal 2025 und das laufende Jahr sei er positiv gestimmt. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv und die Erwartungen am Markt könne das Unternehmen erfüllen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

