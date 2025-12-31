DAX 24.892 +0,1%ESt50 5.932 +0,1%MSCI World 4.500 +0,5%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.496 +0,4%Bitcoin 78.496 -2,1%Euro 1,1700 -0,2%Öl 61,18 -1,0%Gold 4.487 +0,9%
Adyen
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.461,40 EUR +16,80 EUR +1,16 %
STU
1.425,00 EUR +0,60 EUR +0,04 %
GVIE
Marktkap. 44,04 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

18:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Internet-Daten belegten robuste Geschäfte des Zahlungsdienstleisters, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Schlussquartal 2025 und das laufende Jahr sei er positiv gestimmt. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv und die Erwartungen am Markt könne das Unternehmen erfüllen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.425,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.461,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,59%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.972,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

18.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net Wie Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
RSS Feed
