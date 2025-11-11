DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.397 -0,3%Bitcoin 87.816 -1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 62,74 -3,7%Gold 4.210 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.457,20 EUR -14,20 EUR -0,97 %
STU
1.454,20 EUR +2,40 EUR +0,17 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,68 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

19:21 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.457,20 EUR -14,20 EUR -0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2450 Euro belassen. Die Grundlage für ein weiterhin starkes Wachstum sei geschaffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe mehr Zuversicht gewonnen, was die langfristige Wachstumsperspektive des Zahlungsabwicklers betrifft./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.450,20 €		 Abst. Kursziel*:
68,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.457,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,13%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

19:21 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:21 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen
Dow Jones Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028
finanzen.net So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen