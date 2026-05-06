Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe zusammen mit den Quartalszahlen den überraschenden Abschied des langjährigen und hoch angesehenen Chefs Frans Muller bekannt gegeben, schrieb William Woods in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dies sei angesichts der Umbauphase des Konzerns in den USA eine Herausforderung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com