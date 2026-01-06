Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,77 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Lebensmittelhändlers Albertsons wertet Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie negativ für Ahold Delhaize. Mit Blick auf die anstehenden Vierteljahreszahlen von Ahold Delhaize gab er daher der Aktie den Status "Negative Catalyst Watch", womit er von eher negativen Nachrichten ausgeht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
33,13 €
|Abst. Kursziel*:
-24,33%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
33,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,24%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
