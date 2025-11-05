AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14,25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagmorgen. Er rechnet mit Druck auf die Aktien./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,25 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,18 €
|Abst. Kursziel*:
39,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|11:46
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
