24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
AIR France-KLM Aktie

11,64 EUR -0,08 EUR -0,64 %
STU
9,47 CHF -1,42 CHF -13,06 %
BRX
Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

UBS AG

AIR France-KLM Neutral

13:16 Uhr
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
11,64 EUR -0,08 EUR -0,64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14,25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagmorgen. Er rechnet mit Druck auf die Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,25 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,18 €		 Abst. Kursziel*:
39,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

11:46 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Umsatz gestiegen Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TraderFox 5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
RTE.ie Air France-KLM annual results top expectations
