DAX 24.044 +1,3%ESt50 5.985 +1,4%MSCI World 4.563 +0,0%Top 10 Crypto 9,3290 -2,9%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.727 -0,1%Euro 1,1793 +0,0%Öl 95,27 -0,1%Gold 4.819 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- AIXTRON hebt Jahresprognose an -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- EVOTEC, ASML, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Nvidias Billionen-Rallye! Vom KI-Giganten zum Pionier der Quanten-Revolution mit neuem Ising Modell! Nvidias Billionen-Rallye! Vom KI-Giganten zum Pionier der Quanten-Revolution mit neuem Ising Modell!
Goldpreis: Atempause nach gestrigem Kurssprung Goldpreis: Atempause nach gestrigem Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
10,05 EUR -0,02 EUR -0,20 %
STU
10,10 EUR -0,01 EUR -0,05 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,53 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

08:01 Uhr
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
10,05 EUR -0,02 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 17 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,06 €		 Abst. Kursziel*:
49,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,25%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen