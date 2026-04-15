DAX 24.302 +0,6%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.595 +0,0%Top 10 Crypto 9,7425 +1,9%Nas 24.103 +0,4%Bitcoin 64.289 +0,9%Euro 1,1794 +0,1%Öl 97,58 -0,6%Gold 4.797 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Heidelberger Druckmaschinen 731400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen rot -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- BASF baut Kapazitäten aus -- Mercedes-Benz, TSMC, Drägerwerk, Intel im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 3 Jahren eingefahren So viel Verlust hätte ein Investment in Uniswap von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
9,93 EUR +0,17 EUR +1,76 %
STU
9,16 CHF +0,09 CHF +0,99 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,68 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

10:31 Uhr
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
9,93 EUR 0,17 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

10:31 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten von AIR France-KLM erwarten
dpa-afx Airline-Aktien Air France-KLM, IAG und Lufthansa im Blick: Portugal erwartet TAP-Gebote trotz Iran-Krieg
dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
RTE.ie Air France-KLM makes bid for stake in Portugal's TAP
Korea Times Air France-KLM Martinair Cargo opens Incheon route
Zacks Air France-KLM SA (AFLYY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Air France-KLM (AFLYY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Air France-KLM (AFLYY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
Financial Times Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco
Financial Times Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights
Zacks Why Fast-paced Mover Air France-KLM (AFLYY) Is a Great Choice for Value Investors
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen