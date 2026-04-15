AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,68 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach einem Zwischenbericht von Easyjet auf "Overweight" belassen. Aufgrund der vom britischen Billigflieger eingetrübten Nachfrageaussichten für die Sommersaison gehe er davon aus, dass auch bei anderen europäischen Fluggesellschaften eine gewisse Buchungsschwäche und eine entsprechend schlechtere Entwicklung der Flugpreise bestehe, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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