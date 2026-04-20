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WKN A3EJGH

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ISIN FR001400J770

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Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

14:46 Uhr
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

14:46 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
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