Air Liquide Aktie

Marktkap. 102,39 Mrd. EUR

KGV 26,28
Goldman Sachs Group Inc.

Air Liquide Buy

13:06 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
179,78 EUR 1,72 EUR 0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
182,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,22 €		 Abst. Kursziel*:
2,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
179,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
23.02.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

