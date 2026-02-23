Air Liquide Aktie
Marktkap. 102,39 Mrd. EURKGV 26,28
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
182,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,22 €
|Abst. Kursziel*:
2,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
179,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,23%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.