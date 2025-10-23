Air Liquide Aktie
Marktkap. 99,4 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Für 2025 strebe Air Liquide weiterhin eine Steigerung der Margen sowie des währungsbereinigten Nettogewinns an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
173,98 €
|Abst. Kursziel*:
17,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
175,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13.10.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
