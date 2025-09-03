Airbus Aktie
Marktkap. 141,77 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Airbus von 180 auf 220 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage sei stark und die Versorgung bessere sich, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Die Produktionszahlen lägen über den Erwartungen. Ganz kurzfristig sieht er allerdings Plus- und Minuspunkte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
184,86 €
|Abst. Kursziel*:
19,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
187,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
205,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
