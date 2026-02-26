AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal 2025 praktisch nichts geändert, schrieb Om Bakhda in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv, zumal die kurzfristigen Ausgabenmuster im Bereich Datenkommunikation die Stärke im Bereich Optoelektronik untermauern dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,63 €
|Abst. Kursziel*:
23,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
