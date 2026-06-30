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Symbol AKZOF

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

10:51 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
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Akzo Nobel N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach der Übernahmeofferte von Nippon Paint für die Dekorfarben-Sparte mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper hält einen Verkauf nach der Fusion mit Axalta zwar für strategisch sinnvoll, da er Synergien mit Axalta vor allem in den Bereichen Beschichtungen und Konzernfunktionen sieht. Das Gebot in Höhe von 7,5 Milliarden Euro jedoch bedeute eine Unterbewertung von Akzo Deco im Vergleich zu früheren Transaktionen, schrieb er am Montag. Einen Verkauf der Sparte zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahrzehnt hält er für durchaus möglich./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
58,98 €		 Abst. Kursziel*:
0,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
58,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,72%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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