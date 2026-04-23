Allianz Aktie
Marktkap. 148,22 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den bald erwarteten Erstquartalszahlen noch einmal seine Schätzungen. Er senkte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn geringfügig auf ein Niveau in der Mitte der Unternehmenszielspanne. Er geht außerdem von höheren Aktienrückkäufen aus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Neutral
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
388,00 €
|Abst. Kursziel*:
-2,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
388,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,26%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
398,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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