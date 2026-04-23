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Symbol ALIZF

JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

20:41 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den bald erwarteten Erstquartalszahlen noch einmal seine Schätzungen. Er senkte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn geringfügig auf ein Niveau in der Mitte der Unternehmenszielspanne. Er geht außerdem von höheren Aktienrückkäufen aus./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
388,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
388,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,26%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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