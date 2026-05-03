JP Morgan Chase & Co.

Alphabet C (ex Google) Overweight

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Aktiengattungen weiter steigen aufgrund von steigenden Analystenerwartungen und ausgedehnten Bewertungsmultiplikatoren./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com