Alphabet C (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,96 Bio. EURKGV 29,04 Div. Rendite 0,26%
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Symbol GOOG
Alphabet C (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Aktiengattungen weiter steigen aufgrund von steigenden Analystenerwartungen und ausgedehnten Bewertungsmultiplikatoren./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 460,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 383,22
|Abst. Kursziel*:
20,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 385,05
|Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 398,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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