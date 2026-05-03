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Symbol GOOG

JP Morgan Chase & Co.

Alphabet C (ex Google) Overweight

11:01 Uhr
Alphabet C (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google)
328,50 EUR 4,20 EUR 1,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Aktiengattungen weiter steigen aufgrund von steigenden Analystenerwartungen und ausgedehnten Bewertungsmultiplikatoren./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Naypong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Overweight

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 460,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 383,22		 Abst. Kursziel*:
20,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 385,05		 Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 398,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

11:01 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
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