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Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

10:01 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Brief an die Aktionäre von Unternehmenschef Andrew Jassy sei er nun wesentlich zuversichtlicher im Hinblick auf eine Geschäftsbeschleunigung der Cloudsparte AWS und die Kapitalrendite des Internethändlers, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 22:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 22:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 233,65		 Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 232,90		 Abst. Kursziel aktuell:
28,81%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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10.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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