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Marktkap. 474,58 Mrd. EUR

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WKN 863186

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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Jefferies & Company Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

14:41 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
348,30 EUR 45,85 EUR 15,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 415 US-Dollar und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das klare Highlight sei, dass der Halbleiterkonzern seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt habe und nun von einem 35-prozentigen Wachstum ausgehe, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gestützt würden diese Erwartungen von der Dynamik im Bereich der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 415,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 355,26		 Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 407,50		 Abst. Kursziel aktuell:
1,84%
Analyst Name:
Blayne Curtis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 454,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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14:41 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
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13:31 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
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