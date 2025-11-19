AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 474,58 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 415 US-Dollar und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das klare Highlight sei, dass der Halbleiterkonzern seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt habe und nun von einem 35-prozentigen Wachstum ausgehe, schrieb Blayne Curtis in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gestützt würden diese Erwartungen von der Dynamik im Bereich der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 415,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 355,26
|Abst. Kursziel*:
16,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 407,50
|Abst. Kursziel aktuell:
1,84%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 454,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|13:31
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
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|AMD (Advanced Micro Devices) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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