Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street startet leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Marktkap. 30,77 Mrd. EUR

KGV 12,37
WKN 861837

ISIN DK0010244508

Symbol AMKBF

14:21 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 11000 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Spannungen im Nahen Osten verzögerten die Wiedernutzung des Suezkanals, verstärkten Hafenstaus und führten zu höheren Frachtraten, schrieb Marco Limite am Sonntag. Für die Gewinnperspektiven der Reedereien sei die aktuelle Entwicklung positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 11.000,00 DKK
11.000,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
2.195,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12.000,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

