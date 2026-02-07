Barclays Capital

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

14:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 11000 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Spannungen im Nahen Osten verzögerten die Wiedernutzung des Suezkanals, verstärkten Hafenstaus und führten zu höheren Frachtraten, schrieb Marco Limite am Sonntag. Für die Gewinnperspektiven der Reedereien sei die aktuelle Entwicklung positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

