A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie
Marktkap. 30,77 Mrd. EURKGV 12,37
WKN 861837
ISIN DK0010244508
Symbol AMKBF
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 11000 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Spannungen im Nahen Osten verzögerten die Wiedernutzung des Suezkanals, verstärkten Hafenstaus und führten zu höheren Frachtraten, schrieb Marco Limite am Sonntag. Für die Gewinnperspektiven der Reedereien sei die aktuelle Entwicklung positiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11.000,00 DKK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
2.195,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12.000,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
