ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 44,6 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,98 €
|Abst. Kursziel*:
14,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|04.05.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
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|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
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|17.04.26
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|Barclays Capital
|13.04.26
|ArcelorMittal Neutral
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