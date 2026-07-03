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ArcelorMittal Aktie

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57,10 EUR -1,36 EUR -2,33 %
STU
56,98 EUR -1,50 EUR -2,56 %
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ArcelorMittal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 44,6 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

19:56 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
57,10 EUR -1,36 EUR -2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,98 €		 Abst. Kursziel*:
14,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:56 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
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