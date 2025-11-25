DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.171 +1,0%
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

11:31 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er sehe Aroundtown weiter auf einem guten Weg zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

