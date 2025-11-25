Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen nahe bei seinen Schätzungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er sehe Aroundtown weiter auf einem guten Weg zu den erwartungsgemäß bestätigten Jahreszielen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,75%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
