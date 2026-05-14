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Marktkap. 511,45 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

08:01 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.308,40 EUR -54,00 EUR -3,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.366,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.308,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.557,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:01 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
23.04.26 ASML NV Buy UBS AG
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