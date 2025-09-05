DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.530 +0,4%Top 10 Crypto 15,91 +0,0%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.315 -0,2%Euro 1,1737 +0,1%Öl 67,06 -0,9%Gold 3.854 +0,5%
Marktkap. 407,44 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 912703

ISIN GB0030927254

Symbol ASOMF

JP Morgan Chase & Co.

ASOS Neutral

21:01 Uhr
ASOS Neutral
ASOS plc
3,20 EUR -0,16 EUR -4,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

