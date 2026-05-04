AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer sei insgesamt gut ins Jahr gestartet und habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,05 €
|Abst. Kursziel*:
62,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,57%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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