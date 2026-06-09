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Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

12:16 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
23,18 EUR 1,16 EUR 5,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht den virtuellen Kapitalmarkttag am 17. Juni als Kurstreiber für die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch schrieb. Er erwartet sich demnach mehr Details zu den langfristigen Margenambitionen von Autohero und dem B2B-Geschäft. Insgesamt erhofft er sich eine Stärkung der Bewertungsstory./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,08 €		 Abst. Kursziel*:
51,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,99%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

12:16 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 AUTO1 Buy UBS AG
14.05.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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