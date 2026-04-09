DAX 23.808 +0,0%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.473 +0,1%Top 10 Crypto 9,2885 +2,1%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.381 -0,1%Euro 1,1685 -0,1%Öl 97,59 +1,2%Gold 4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis im Fokus
Top News
Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien - Aktie tiefer Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien - Aktie tiefer
Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
18,35 EUR +0,57 EUR +3,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,58 Mrd. EUR

KGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
18,35 EUR 0,57 EUR 3,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel rechnet laut seiner Einschätzung vom Donnerstag nach Gesprächen mit dem Internet-Gebrauchtwagenhändler mit einem starken Volumenwachstum im ersten Quartal. Die Zahlenveröffentlichung steht für den 13. Mai auf der Agenda./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
131,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
101,63%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 AUTO1 Buy UBS AG
25.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Mittwochshandels deutlich zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag deutlich im Plus
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht mittags kräftige Zuschläge
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start deutlich zu
finanzen.net XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt schlussendlich zurück
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen