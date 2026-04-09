AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,58 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel rechnet laut seiner Einschätzung vom Donnerstag nach Gesprächen mit dem Internet-Gebrauchtwagenhändler mit einem starken Volumenwachstum im ersten Quartal. Die Zahlenveröffentlichung steht für den 13. Mai auf der Agenda./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,00 €
|Abst. Kursziel*:
131,25%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
101,63%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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