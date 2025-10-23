DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.382 -1,0%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 92.867 -2,1%Euro 1,1567 -0,3%Öl 64,75 -0,2%Gold 4.024 +2,0%
AXA Aktie

39,64 EUR +0,37 EUR +0,94 %
STU
39,27 EUR +0,08 EUR +0,20 %
GVIE
Marktkap. 81,76 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

21:26 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
39,64 EUR 0,37 EUR 0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Im vorgelegten Bericht zum dritten Quartal habe der Versicherer eine Aufschlüsselung der Preisentwicklung im Nichtlebensversicherungsgeschäft geliefert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Preise weiter gestiegen seien, so habe sich dennoch das Tempo im Vergleich zum Vorquartal deutlich verlangsamt, insbesondere in den kleineren Märkten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

