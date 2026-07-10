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ISIN FR0000120628

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Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

08:11 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,23 €		 Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,56%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

08:11 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
07.05.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
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