Zahlenflut: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Kryptokurse am Vormittag Kryptokurse am Vormittag
So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus So sieht das neue Vorteilsprogramm von Crypto.com aus
AXA Aktie

AXA Aktien-Sparplan
40,14 EUR -0,08 EUR -0,20 %
STU
36,65 CHF +0,06 CHF +0,15 %
BRX
Marktkap. 82,05 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

09:41 Uhr
AXA Overweight
AXA S.A.
40,14 EUR -0,08 EUR -0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen und dürften keine größeren Änderungen an den Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Versicherers blieben vergleichsweise günstig bewertet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.
JP Morgan Chase & Co.
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight
40,12 €
12,16%
Rating vorher:
Overweight
40,14 €
12,11%
Analyst Name:
Farooq Hanif
-
45,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

