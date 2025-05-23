DAX 24.259 -0,2%ESt50 5.701 -0,2%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,40 -2,1%Gold 3.901 -2,2%
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
The Coca-Cola Company: Insiderkäufe beim Dividenden-Aristokraten summieren sich auf 998.677 USD The Coca-Cola Company: Insiderkäufe beim Dividenden-Aristokraten summieren sich auf 998.677 USD
B+S Banksysteme Aktie

1,92 EUR -0,01 EUR -0,52 %
STU
Marktkap. 12,23 Mio. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN 126215

ISIN DE0001262152

SMC Research

B+S Banksysteme Kaufen

10:44 Uhr
B+S Banksysteme Kaufen
SMC-Research hat die Entwicklung der B+S Banksysteme AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) analysiert. Analyst Adam Jakubowski betonte, dass das Unternehmen die Schwächephase im dritten Quartal mit einem starken Endspurt eindrucksvoll korrigiert habe und verweist auf neue Bestmarken bei Profitabilität und Cashflow. Nach einer leichten Anpassung der Schätzungen hat SMC-Research das Kursziel angehoben und die Einstufung auf „Buy“ erhöht.

Wie erwartet habe sich die Schwäche im dritten Quartal als eine wenig aussagekräftige Momentaufnahme herausgestellt, die B+S mit einem starken Endspurt im Schlussvierteljahr des Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende Juni) eindrucksvoll korrigieren konnte. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität seien in den Monaten April bis Juni neue Rekordmarken gesetzt worden. In der Folge sei im Gesamtjahr der Vorjahresumsatz fast punktgenau erreicht und das starke EBIT sogar übertroffen worden. Konkret sei bei einem stabilen Umsatz von 12,6 Mio. Euro ein EBIT-Anstieg um 7,5 Prozent auf 1,9 Mio. Euro beziehungsweise auf 14,9 Prozent Marge erzielt worden, nach Steuern habe sich der Gewinn sogar um 17,5 Prozent auf 1,5 Mio. Euro erhöht.

Nicht minder überzeugend seien die Cashflow-Zahlen ausgefallen, die einen Free-Cashflow in Höhe von 3,3 Mio. Euro beziehungsweise mehr als einem Viertel des Umsatzes gezeigt hätten. Damit sei die ohnehin komfortable Bilanzsituation weiter verbessert worden. Die Liquidität mache inzwischen 15,0 Prozent aller Assets aus, die Eigenkapitalquote liege bei 58,0 Prozent.

Im Hinblick auf das laufende Geschäftsjahr spreche das Unternehmen von einer guten Auftrags- und Auslastungssituation sowie einer vielversprechenden Vertriebspipeline. Auf dieser Basis sollten die Vorjahreswerte in etwa wiederholt werden, wobei der Vorstand auf Nachfrage den vorsichtigen Charakter dieser Prognose betont habe.

SMC-Research gehe in seinen Schätzungen etwas optimistischer vor und rechne mit leichten Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn. Grundsätzlich seien die Annahmen etwas angepasst worden, wobei die unterstellte Wachstumsdynamik leicht reduziert, die Margen – die die Erwartungen in den letzten beiden Jahren übertroffen hätten – jedoch angehoben worden seien.

Auf dieser Grundlage habe sich das Kursziel von 4,5 auf 4,9 Euro erhöht, was einem Kurspotenzial von weit über 100,0 Prozent entspreche. Darin komme die sehr niedrige Bewertung der Aktie zum Ausdruck, die derzeit mit einem einstelligen KGV gehandelt werde – trotz hoher Profitabilität, ausgeprägter Cashflow-Stärke, üppiger Liquiditätsausstattung und stiller Reserven in der Bilanz. Da das Unternehmen zudem die zwischenzeitlich eingeschränkte Prognosetreue überwunden zu haben scheine, habe SMC-Research das Urteil von „Speculative Buy“ auf „Buy“ geändert.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.10.2025 um 10:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 28.10.2025 um 9:30 Uhr fertiggestellt und am 28.10.2025 um 9:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-28-SMC-Update-BS-Banksysteme_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Zusammenfassung: B+S Banksysteme Kaufen

Unternehmen:
B+S Banksysteme AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,90 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,91 €		 Abst. Kursziel*:
156,54%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
155,21%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu B+S Banksysteme AG

10:44 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
23.05.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
20.02.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
19.11.24 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
11.10.24 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu B+S Banksysteme AG

Aktien-Global B+S Banksysteme: Starkes Schlussquartal übertrifft Erwartungen
Aktien-Global B+S Banksysteme: Auftragslage relativiert vorübergehende Umsatzschwäche
finanzen.net Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die B+S Banksysteme-Aktie
finanzen.net Insidertrade bei B+S Banksysteme ausgemacht: So reagiert die Aktie
Aktien-Global B+S Banksysteme: Auf gutem Weg zur früheren Profitabilität
Aktien-Global B+S Banksysteme: Solide Zahlen im ersten Quartal
